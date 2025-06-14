Новая марка Chery вышла на зарубежные рынки

Новый автобренд Lepas вышел за пределы Китая. Индонезия стала первым экспортным рынком для очередного суббренда Chery. Российское представительство Chery активно делится новостями о Lepas, из чего можно сделать вывод, что наш рынок готовят к ее запуску. В пресс-службе рассказали, что первенцем бренда станет кроссовер L8, который поступит в продажу в Юго-Восточной Азии в четвертом квартале этого года, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Премьера Lepas L8 состоится на международном автосалоне в Индонезии - Indonesia International Auto Show. Кроссовер предложат с двумя вариантами силовой установки - гибридной (PHEV) и традиционной бензиновой (ICE). В обеих версиях вседорожник оснащается рядной "турбочетверкой" объемом 2,0 литра. Запас хода гибрида составит более 1300 километров, а расход топлива заявлен на уровне 4,5 литра на 100 километров. Будет у L8 и электрический вариант, который на одном заряде сможет проезжать до 700 километров.

Было озвучено предположение, что Lepas L8 будет технически унифицирован с Tiggo 9 (Tiggo 8L в Китае). Салон же автомобиля, который уже засветился на фотографиях, напоминает о Jaecoo J7 - сходство в вертикально ориентированном экране мультимедийной системы, которая работает на базе процессора Snapdragon 8155 от Qualcomm и поддерживает голосовое управление на основе искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что Lepas уже подписала соглашения о сотрудничестве с 32 стратегическими партнерами из разных стран, а еще с 67 находится в стадии активных переговоров. Вероятно, в этом списке есть и Россия, хотя официально это пока не подтверждено.