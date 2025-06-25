Названы 5 минусов Ford Focus третьего поколения

Автомобильный эксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов рассказал о недостатках подержанного Ford Focus третьего поколения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На третьем Фокусе вместо традиционного автомата устанавливается робот Powershift с двумя сцеплениями. Сальник его первичного вала не отличается надежностью и вскоре начинает течь. Грязь, попадая через него в масло, ускоряет износ вилок сцепления", - сказал эксперт.

Что касается моторов, то самым массовым стал 125-сильный двигатель объемом 1,6 литра. Слабое место у него - течь прокладки клапанной крышки.

Обычно проблемы с подвеской начинаются после 100 тыс. километров и сводятся к кончине сайлент-блоков передних рычагов. Многие автомобили страдают стуком рулевой рейки с электроусилителем.