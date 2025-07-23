Faraday Future показал минивэн с большим наружным экраном. Американский стартап представил свой первый автомобиль из "доступной" линейки Faraday X - вэн под названием Super One. Он получил крупный экран вместо решетки радиатора, изображение на котором можно настроить, и, что необычно для бренда, версию с бензиновым расширителем запаса хода. Основа же оказалась не оригинальной: Super One построен на базе известного в России минивэна 80 от китайской Wey, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Самая интересная "фишка" Super One - внешний экран, называемый Front AI Communication Ecosystem, или FACE ("лицо" на английском). Он управляется ИИ и способен отображать разные картинки - от смайликов до QR-кодов, которые смогут считывать окружающие. Кроме того, Faraday Future утверждает, что с помощью экрана машина сможет "выражать свои собственные эмоции". Также от китайского исходника Super One отличают подкорректированная оптика, 20-дюймовые легкосплавные диски и некоторые элементы отделки.

В длину минивэн достигает 5,4 метра, а колесная база равна 3,2 метра. Его предложат в четырех-, шести- и семиместной модификациях с двумя либо тремя рядами кресел. Самая дорогая из них - четырехместная GOAT Edition - получит большой дисплей в салоне, аудиосистему Dolby Atmos, сиденья с эффектом невесомости и премиальную отделку под кожу.

Гибридному Super One положена полутораметровая "турбочетверка", электродвигатели спереди и сзади и аккумулятор емкостью 39,5 киловатт-часа. Суммарная отдача системы - около 480 лошадиных сил и 740 Нм крутящего момента. Только на электротяге автомобиль проедет 136 километров, а общий запас хода пока не раскрывается. Электрической версии обещаны два электромотора и полный привод.

Производство новинки наладят на заводе Faraday Future в Калифорнии, а продажи стартуют в начале 2026 года. Стартап заверяет, что уже набрал более 10 тысяч предварительных заказов с невозвратным депозитом 100 долларов (около восьми тысяч рублей). Полная стоимость вэна неизвестна.