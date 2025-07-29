Обновленный кроссовер Aito M7 представили в Китае

В Китае представили обновленный кроссовер Aito M7, сообщает портал carnewschina.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отличить обновлённую модель от дорестайлинговой можно по иной передней и задней оптике, новой "глухой" панели вместо фальшрадиаторной решётки, другим дверным ручкам и бамперам. В целом кроссовер стал выглядеть современнее.

Автомобиль получит новую гибридную силовую установку с отдачей 526 л.с. Aito M7 начального уровня будет заднеприводным с 304-сильным электромотором.