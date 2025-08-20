Tesla выпустила новый кроссовер

Американская корпорация Tesla запустила продажи модели Model YL. На это обратило внимание издание Electrek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа объяснили, что YL является новой версией кроссовера Model Y и отличается удлиненным корпусом. Автомобиль получил три ряда кресел и шесть мест. Также он выделяется увеличенным запасом хода на одном заряде - до 750 километров.

Автомобиль пока доступен только в Китае. Tesla Model YL оценили минимум в 339 тысяч юаней, или около 3,9 миллиона рублей. В Tesla отметили, что новая модель также отличается от других автомобилей бренда наличием подлокотников с электроприводом на втором ряду и увеличенным багажником объемом 2539 литров.

"Цена Model YL вполне разумна по сравнению с ценами автомобилей текущей линейки Tesla", - отреагировали на релиз специалисты Electrek. Однако авторы издания подчеркнули, что новая Tesla все рано дороже многих других шестиместных электрических внедорожников, доступных в Китае. Так, Onvo L90 обойдется дешевле на 58 тысяч юаней.