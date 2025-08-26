В китайских автомобилях XPeng нашли серьезную неисправность

Стартап XPeng попал в центр скандала. Компания якобы тайно заменяет детали в обход официальной отзывной кампании. Об этом сообщает портал "Китайские автомобили". Речь идет о модели P7+, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Проблема связана с системой гидроусилителя руля в автомобилях XPeng P7+, которая, по словам владельцев, может внезапно выйти из строя или полностью заблокироваться во время движения. Фирма отказалась признать наличие системного дефекта или инициировать отзывную кампанию", - сообщает портал.

При этом, по информации китайских СМИ, XPeng тайно наносит герметик на компоненты рулевого управления во время планового технического обслуживания и выборочно заменяет рулевые системы у тех, кто активнее всего жалуется на дефекты в автомобиле.

У Xpeng P7 кузов типа фастбэк с покатой задней частью. Длина автомобиля - 5056 мм, колесная база - 3000 мм. В автомобиле, который снабжен одним электродвигателем, используется литий-железо-фосфатный тяговый аккумулятор. Xpeng P7+ доступен в двух вариантах мощности - 245 и 313 л.с.

Согласно официальному заявлению автопроизводителя, Xpeng P7+ стал "первым в мире автомобилем с искусственным интеллектом". Он оснащен аппаратной платформой автономного вождения нового поколения от Xpeng.