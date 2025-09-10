Названа страна-лидер по продажам автомобилей

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в мире по итогам июля 2025 года составили 7 412 591 единицу. Это на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За 7 месяцев объем мирового авторынка достиг 51 832 145 экземпляров (+4,8%). Об этом сообщает Just Auto, ссылаясь на данные консалтинговой компании GlobalData, передает Day.Az со ссылкой на autostat.ru.

Мировым лидером по продажам автомобилей остается Китай, результат которого во втором летнем месяце составил 1 969 594 штуки (+9,2% к июлю 2024 года). В США было реализовано 1 397 421 машина - на 8,6% больше, чем год назад.

Авторынки стран Западной Европы в июле суммарно увеличились на 3,6%, достигнув 1 086 186 единиц. Продажи автомобилей в Восточной Европе в середине лета выросли на 3,7% до 389 895 экземпляров.

В Южной Америке местные дилеры за месяц реализовали 288 756 автомобилей, что на 7,9% больше, чем в июле прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков также стоит упомянуть Японию (387 180 шт.; -3,6%), Канаду (159 149 шт.; +1,3%) и Южную Корею (138 530 шт.; +6,4%).