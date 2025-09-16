Названы 7 минусов седана Citroen C4

Автомобильный портал "За рулем" рассказал о минусах седана Citroen C4 второго поколения. Основные претензии возникли при исследовании кузова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У дорестайлинговых экземпляров нужно внимательно осматривать капот возле фирменного шеврона: даже в совсем юном возрасте там вспучивалась краска. У пожилых машин коррозия может атаковать передние крылья и места их крепления, пороги, нижние кромки дверей и крышки багажника", - отметили в "За рулем".

Ржавчину можно обнаружить даже в салоне: через 4-5 лет она может начаться с опоры площадки для отдыха левой ноги, а затем распространиться дальше по полу. Кроме того, шумоизоляция капота за 3-5 лет разбухает от влаги и отваливается.