Chery выпустит компактный кроссовер с внешностью в стиле Land Rover Defender

Chery представит на автосалоне в китайском городе Чэнду гибридный кроссовер Fengyun X3L с запасом хода более 1 тыс. км. Об этом сообщает Autohome, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В силовой установке машины сочетаются бензиновый турбомотор 1.5 и электродвигатель. Пиковая мощность генератора составляет 100 кВт, комбинированная мощность электродвигателя - 315 кВт, максимальный крутящий момент - 505 Нм. Разгон до 100 км/ч составляет 4,7 с, запас хода на электротяге достигает 215 км. Официальный запуск машины запланирован на 9 сентября. Очертания кузова нового кроссовера напоминают Land Rover Defender, с вертикальными контрастными стойками кузова и выпирающими крыльями. В передней части - массивная панель, окрашенная в цвет кузова. Также предусмотрены вертикальные блоки ходовых огней.

Длина Fengyun X3L - 4545 мм, колёсная база - 2783 мм, максимальный дорКроме того, новый автомобиль может похвастаться углом въезда 22 градуса, углом съезда - 30 градусов, а максимальный дорожный просвет - 225 мм.