Названы самые качественные автомобили китайского производства

Китайская Сеть качества автомобилей составила рейтинг самых надежных и качественных автомобилей, выпускаемых на заводах в Китае. В него вошли 175 бензиновых машин, на которых пришло меньше всего негативных отзывов, связанных с поломками, заводским браком и другими проблемами технического характера, передает Day.Az со ссылкой на avtonovostidnya.ru.

Главный вывод по итогам исследования заключается в том, что модели, выпускаемые на совместных предприятиях, оказались надежнее тех, которые производятся на отдельных заводах конкретных автокомпаний.

Первый тому пример - семейный кроссовер Audi Q6, чье производство ведется на совместном предприятии SAIC-Volkswagen. Негативных отзывов о нем было так мало, что он получил всего 140 "штрафных" баллов.

На второй и третьей строчках оказались кроссоверы Honda UR-V и XR-V производства совместного предприятия Honda-Dongfeng, набравшие 142 и 143 таких баллов соответственно. При этом надо отметить, что и Audi Q6, и обе этих Honda активно поставляются в Россию по альтернативным схемам.

Четвертое место в списке занял удлиненный компактный кроссовер Audi Q2L со 145 "штрафными" баллами, производством которого занимается совместное предприятие FAW-Volkswagen. Замкнул "пятерку" самых надежных автомобилей китайского производства кроссовер Honda Avancier от совместной площадки Honda-GAC, получивший на один "штрафной" балл больше - 146.

Без исключений тоже не обошлось. Речь в данном случае о том, что далеко не все модели, выпускаемые на совместных предприятиях, можно назвать очень надежными и качественными. К примеру, Range Rover Evoque, выпускаемый на СП Chery-Jaguar Land Rover, занял второе место с конца, получив аж 263 "штрафных" балла. Кроме него, в "аутсайдерах" рейтинга оказались китайские россоверы Venucia Star (259 баллов) и Dongfeng Aeolus AX7 (267 баллов).

Среди тех "китайцев", которые официально представлены в России, самым надежным и качественным признан семиместный кроссовер GAC GS8 со 147 баллами, занявший шестое место в общем зачете. Восьмое место занял построенный на платформе Volkswagen паркетник Jetta VS7 (150 баллов). Девятым стал рамный внедорожник Tank 500 (151 балл), а компактный кроссовер GAC GS3 с результатом 153 балла занял 11-е место в списке.

Ниже разместились хорошо известные россиянам Haval Dargo (17 место, 161 балл), Tank 400 (19 место, 163 балла), Exeed TXL (23 место, 169 баллов), Changan CS35 Plus (25 место, 171 балл), Tank 300 (27 место, 173 балла), Changan Uni-K (34 место, 180 баллов). Выпускаемый на калининградском "Автоторе" флагманский кроссовер Kaiyi X7 Kunlun и бестселлер Geely - кроссовер Monjaro - заняли 35 и 36 строчки соответственно, получив по 181 "штрафному" баллу.