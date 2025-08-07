Şəmkirdə ağır qəza

Şəmkirdə ağır yol qəzası baş verib.

Day.Az xəbər verir ki, hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun Şəmkir rayon Dəllər Cəyir kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

Belə ki, Bakıdan Qazax istiqamətində hərəkətdə olan "Mercedes" markalı mikroavtobusun yük maşınına çırpılması nəticəsində 7 nəfər ölüb.

Hadisə yerinə yol polisi və təcili tibbi yardım briqadaları cəlb olunub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.