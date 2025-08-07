https://news.day.az/azerinews/1772495.html Şəmkirdə ağır qəza - Ölənlər var Şəmkirdə ağır yol qəzası baş verib. Day.Az xəbər verir ki, hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun Şəmkir rayon Dəllər Cəyir kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Bakıdan Qazax istiqamətində hərəkətdə olan "Mercedes" markalı mikroavtobusun yük maşınına çırpılması nəticəsində 7 nəfər ölüb.
Şəmkirdə ağır qəza - Ölənlər var
Şəmkirdə ağır yol qəzası baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun Şəmkir rayon Dəllər Cəyir kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
Belə ki, Bakıdan Qazax istiqamətində hərəkətdə olan "Mercedes" markalı mikroavtobusun yük maşınına çırpılması nəticəsində 7 nəfər ölüb.
Hadisə yerinə yol polisi və təcili tibbi yardım briqadaları cəlb olunub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
