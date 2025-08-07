https://news.day.az/azerinews/1772506.html Hərbi Prokurorluqda yeni təyinat olub Hərbi Prokurorluqda yeni təyinat olub. Trend-in əldə etdiyi məlumata görə, bu barədə Baş Prokuror Kamran Əliyev əmr imzalayıb.
Hərbi prokurorun təqdimatı və Baş prokurorun müvafiq əmri ilə ədliyyə polkovnik-leytenantı Məmmədov Bəhruz Şükür oğlu Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun Hərbi Prokurorluqlarda İstintaqa nəzarət idarəsinin rəis müavini vəzifəsinə təyin edilib.
Hərbi Prokurorluqda hərtərəfli və intensiv islahatlar uğurla davam edir.
