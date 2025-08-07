https://news.day.az/azerinews/1772598.html Bakı şəhəri üzrə neçə min uşaq məktəbəhazırlıq qruplarına qəbul edilib? Bakı şəhəri üzrə 20 mindən artıq uşaq məktəbəhazırlıq qruplarına qəbul edilib. Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin Təhsilalanlarla iş sektorunun məsləhətçisi Sənarə İsmayılova MÜTDA-nın canlı yayımında deyib.
Bakı şəhəri üzrə neçə min uşaq məktəbəhazırlıq qruplarına qəbul edilib?
Bakı şəhəri üzrə 20 mindən artıq uşaq məktəbəhazırlıq qruplarına qəbul edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin Təhsilalanlarla iş sektorunun məsləhətçisi Sənarə İsmayılova MÜTDA-nın canlı yayımında deyib.
O bildirib ki, eyni zamanda 2025-2026-cı il üzrə məktəbəqədər hazırlıq üçün 5 yaşı tamam olan uşaqlar qeydiyyatdan keçə bilər. Yəni, 2020-ci il yanvarın 1-dən dekabrın 31-dək anadan olan uşaqlar məktəbəqədər hazırlıq üzrə qeydiyyatdan keçə bilərlər",- deyə o əlavə edib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре