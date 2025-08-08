Sabahın hava PROQNOZU
Avqustun 9-da gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək.
Havanın temperaturu gecə +23 dərəcədən +27 dərəcəyədək, gündüz +32 dərəcədən +36 dərəcəyədək olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 759 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə gecə 70-75 %, gündüz 45-50 % təşkil edəcək.
Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısamüddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, gecə və səhər arabir duman olacağı ehtimalı var. Şərq küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək.
Havanın temperaturu gecə +22 dərəcədən +26 dərəcəyədək, gündüz +33 dərəcədən +38 dərəcəyədək, dağlarda gecə +15 dərəcədən +20 dərəcəyədək, gündüz +23 dərəcədən +28 dərəcəyədəkolacaq.
