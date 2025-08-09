https://news.day.az/azerinews/1772967.html Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanofobiyanın hərəkətverici qüvvəsi Bayden administrasiyası olub Bilirsiniz, son beş ildə müxtəlif ölkələrin liderləri tərəfindən neçə şayiə, neçə təxribatla qarşılaşmışıq. Onlar Azərbaycanın Ermənistana hücum etməyi, ərazinin bu hissəsini zorla ələ keçirməyi planlaşdırdığı barədə şayiələr yayırdılar.
Bilirsiniz, son beş ildə müxtəlif ölkələrin liderləri tərəfindən neçə şayiə, neçə təxribatla qarşılaşmışıq. Onlar Azərbaycanın Ermənistana hücum etməyi, ərazinin bu hissəsini zorla ələ keçirməyi planlaşdırdığı barədə şayiələr yayırdılar. Bunun yalan məlumat olduğuna dair bütün bəyanatlarımız nəticə vermədi, çünki belə bir təsəvvür, o cümlədən burada - Vaşinqtonda da yaradılırdı.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda jurnalistlərə müsahibəsində bildirib.
Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, bu azərbaycanofobiyanın hərəkətverici qüvvəsi Bayden administrasiyası idi.
