https://news.day.az/azerinews/1773034.html Ötən gün 2 avtomat silahı, 5 tüfəng və 1 patron darağı aşkar edilib Avqustun 8-də polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 2 avtomat silahı, 5 tüfəng və 1 patron darağı aşkar edərək götürüblər. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Ötən gün 2 avtomat silahı, 5 tüfəng və 1 patron darağı aşkar edilib
Avqustun 8-də polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 2 avtomat silahı, 5 tüfəng və 1 patron darağı aşkar edərək götürüblər.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir.
