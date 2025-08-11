“Zirə” - “Araz Naxçıvan” oyununun vaxtı dəyişdirildi
Premyer Liqada 1-ci turun "Zirə" - "Araz Naxçıvan" matçının vaxtı dəyişdirilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə PFL-in saytı məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, "Araz-Naxçıvan" Peşəkar Futbol Liqasına müraciət ünvanlayıb. Müraciətdə bildirilir ki, UEFA Konfrans Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinin cavab oyunu çərçivəsində "Omoniya" klubu ilə keçiriləcək görüşdən sonra komanda vətənə uçuş biletlərinin saatları ilə əlaqədar yaranmış vəziyyət səbəbindən əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş vaxtdan gec qayıdacaq. Bu səbəbdən "Araz-Naxçıvan" "Zirə" FK ilə Misli Premyer Liqasının 2025/26-cı illər mövsümünün ilk turunun 18 avqust tarixində keçirilməsi planlaşdırılan görüşünün 19 avqust tarixinə keçirilməsini xahiş edib.
"Araz-Naxçıvan"ın müraciətini, "Zirə"nin rəsmi razılıq məktubunu nəzərə alaraq Peşəkar Futbol Liqası qarşılaşmanın 19 avqust saat 20:00-da Zirə İdman Kompleksinin stadionunda start götürməsinə qərar verib.
