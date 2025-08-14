https://news.day.az/azerinews/1774161.html “Araz-Naxçıvan” avrokuboklarla vidalaşıb Azərbaycanın UEFA Konfrans Liqasındakı təmsilçisi "Araz-Naxçıvan" III təsnifat mərhələsində cavab oyununa çıxıb. Day.Az xəbər verir ki, komanda Kiprdə "Omoniya"nın qonağı olub. Nikosiyadakı GSP stadionunda keçirilən qarşılaşma meydan sahiblərinin 5:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
“Araz-Naxçıvan” avrokuboklarla vidalaşıb
Azərbaycanın UEFA Konfrans Liqasındakı təmsilçisi "Araz-Naxçıvan" III təsnifat mərhələsində cavab oyununa çıxıb.
Day.Az xəbər verir ki, komanda Kiprdə "Omoniya"nın qonağı olub.
Nikosiyadakı GSP stadionunda keçirilən qarşılaşma meydan sahiblərinin 5:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. İlk görüşdə də (4:0) qalib gələn "Omoniya" adını pley-off mərhələsinə yazdırıb, Naxçıvan təmsilçisi isə turnirlə vidalaşıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре