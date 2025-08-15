https://news.day.az/azerinews/1774214.html Türkiyədə bələdiyyə başçısı və daha 44 nəfər saxlanılıb Türkiyənin İstanbul şəhərinin Beyoğlu bələdiyyəsinin başçısı İnan Güney saxlanılıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə türk KİV-ləri məlumat yayıb. Məlumata görə, hüquq mühafizə orqanları İnan Güneylə yanaşı, 44 nəfəri də saxlayaraq istintaqa cəlb ediblər.
Qeyd edilir ki, onlar İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinin daxilində korrupsiya faktları ilə bağlı davam edən istintaq çərçivəsində saxlanılıblar.
