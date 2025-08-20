Vəzifəlilərlə əlbir olan iş adamına bu cəza verildi
Külli miqdarda mənimsəmə və cinayət yolu ilə qazanılmış pulların leqallaşdırılmasında ittiham olunan 35 şirkətin rəhbəri Fəqani Rəhimova hökm oxunub.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, sahibkar dövlətə dəymiş ziyanı ödəməklə canını həbsdən qurtara bilib.
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin dünənki hökmü ilə Rəhimova 5 il müddətinə şərti cəza verib.
Məmurlarla əlbir olan sahibkar həbsdə deyildi. O, 6 ay əvvəl ev dustaqlığına buraxılmışdı. Həmin vaxt məhkəmə 62 min 400 manat təşkil edən maddi ziyanın ödənilməsini və təqsirləndirilən şəxsin səhhətini nəzərə alaraq belə qərar qəbul etmişdi.
F.Rəhimovun ətrafında aparılan istintaqla bir sıra qurumların da qanunsuz əməlləri ortaya çıxmışdı. Məlub olub ki, F.Rəhimovun şirkətləri qurumlarla yaxşı dil tapıb, tenderlərdə qalib gəlib. Ümumilikdə onun şirkətlərinə 600 min manata yaxın pul köçürülüb. Həmin vəsaitin 62 min manatı isə həqiqi mənbəyinin gizlədilməsi məqsədilə leqallaşdırılıb.
Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə İdarəsi tərəfindən F.Rəhimovun əlbir olduğu vəzifəlilərin hamısına vurduqları ziyan ödətdirilib. Bu səbəbdən onların işinə bəraətverici əsaslar olmadan xitam verilib.
Fəqani Rəhimov isə dövlətə dəymiş ziyanı həbsə düşəndən bir neçə ay sonra ödəyib.
