https://news.day.az/azerinews/1775030.html Qobustanda çayda torpaq qatı qopdu - Bir nəfər öldü, bir nəfər xəsarət aldı Qobustanda balıq tutan zaman torpaq qatının qopması zamanı bir nəfər ölüb, bir nəfər yaralanıb. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə dünən axşam saatlarında baş verib.
Belə ki, radələrində 1987-ci il təvəllüdlü R.Əhmədov Qobustan kəndi ərazisində çayda balıq tutarkən yaxınlıqdakı dərəlik ərazidən torpaq qatın qoparaq üzərinə düşməsi nəticəsində hadisə yerində ölüb.
Hadisə zamanı xəsarət alan 1990-cı il təvəllüdlü N.Osmanov isə Kliniki Tibbi Mərkəz PHŞ-nə yerləşdirilib.
Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
