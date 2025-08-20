Qobustanda çayda torpaq qatı qopdu

Qobustanda balıq tutan zaman torpaq qatının qopması zamanı bir nəfər ölüb, bir nəfər yaralanıb.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə dünən axşam saatlarında baş verib.

Belə ki, radələrində 1987-ci il təvəllüdlü R.Əhmədov Qobustan kəndi ərazisində çayda balıq tutarkən yaxınlıqdakı dərəlik ərazidən torpaq qatın qoparaq üzərinə düşməsi nəticəsində hadisə yerində ölüb.

Hadisə zamanı xəsarət alan 1990-cı il təvəllüdlü N.Osmanov isə Kliniki Tibbi Mərkəz PHŞ-nə yerləşdirilib.

Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.