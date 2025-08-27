https://news.day.az/azerinews/1776581.html Azərbaycan və Rusiya arasında təmaslar müxtəlif kanallarla davam etdirilir – Nazir müavini Rusiya Azərbaycan üçün önəmli bir qonşun ölkədir, tərəfdaşdır. Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev Qoşulmama Hərəkatının (QH) Gənclər Təşkilatının üzvləri ilə görüş çərçivəsində jrunalistlərə açıqlamasında bildirib.
