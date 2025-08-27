Narkotikdən əziyyət çəkən azərbaycanlı aparıcı tanınmaz halda

Bir müddətdir narkotik aludəçiliyindən əziyyət çəkən aparıcı Nəsimi Nəbizadə ilə bağlı son günlər sosial şəbəkədə videolar yayılıb.

Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, aparıcının ağır vəziyyətdə olduğu, danışa bilmədiyi qeyd edilib.

Bloger Nail Kəmərli N.Nəbizadənin videosunu yayımlayıb. O bildirib ki, aparıcı ilə görüşəcək:

"Nəsimi qardaşımızla danışdım. Hər şey qaydasındadır. Sabah özü ilə canlı görüşəcəyəm. Nəsiminin yanındayam. Özü də bilir".