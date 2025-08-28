Sonaxanım özünə dəbdəbəli yubiley gecəsi keçirtdi

Aktrisa Sonaxanım Əliyeva 50 illik yubileyini qeyd edib.

Day.Az xəbər verir ki, sənətçi şəhərin məşhur restoranlarından birində möhtəşəm məclis təşkil edib.

Tədbirdə tanınmış aktyorlar, müğənnilər və aparıcılar iştirak ediblər.

Yubiley gecəsindən görüntülər sosial şəbəkədə paylaşılıb.