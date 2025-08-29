Ağcaqanad dişləmələri ölüm riski daşıyırmış...
Ağcaqanad dişləmələri təkcə qaşınma yaratmır, müxtəlif xəstəliklər də daşıyırlar. Bu infeksiyalar yüksək hərarət, əzələ ağrıları, səpgilər, nevroloji ağırlaşmalar və hətta ölümlə nəticələnə bilər.
Day.Az Medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, ağcaqanadlar təkcə yay aylarında diskomfort yaradan qaşınma dişləmələri ilə deyil, həm də sağlamlığa ciddi təhlükə yaradan xəstəliklərin daşıyıcısı kimi diqqət çəkirlər.
Hər il milyonlarla insan ağcaqanad yoluxucu infeksiyalara yoluxur. Bu, ictimai sağlamlıq üçün ciddi təhlükə yaradır. Ağcaqanadlar vasitəsilə ötürülən xəstəliklər virus və parazitləri ötürür, ciddi simptomlara və bəzi hallarda hətta ölümə səbəb olur.
1. Malyariya:
Anopheles ağcaqanadlarının daşıdığı Plasmodium parazitləri tərəfindən ötürülür. Malyariya yüksək hərarət, titrəmə, tərləmə və halsızlıq kimi simptomlarla özünü göstərir və xüsusilə tropik bölgələrdə yaygındır.
2. Dang qızdırması:
Aedes ağcaqanadlarının daşıdığı bu virus yüksək hərarət, baş ağrısı, əzələ və oynaq ağrıları və səpgilərə səbəb olur. Ağır hallarda qanaxma da ola bilər.
3. Zika virusu:
Aedes ağcaqanadları tərəfindən ötürülən zika adətən yüngül simptomlarla özünü göstərir. Qızdırma, səpgi və oynaq ağrısı da baş verə bilər. Hamilə qadınlarda körpələrində beyin inkişafı pozğunluqları inkişafı riski yüksəkdir.
4. Qərbi nil virusu:
Culex ağcaqanadlarının daşıdığı Qərbi Nil virusu əksər insanlarda asemptomatik olsa da, bəzi hallarda ciddi və ölümcül ola bilən beyin iltihabına və meningitə səbəb olur.
5. Sarı qızdırma:
Aedes ağcaqanadları tərəfindən ötürülən sarı qızdırma yüksək hərarət, sarılıq, qanaxma və orqan çatışmazlığı kimi ciddi simptomlara səbəb olur. Peyvənd etmək mümkündür.
6. Çikungunya virusu:
Aedes ağcaqanadlarının daşıdığı Çikungunya yüksək hərarət və şiddətli oynaq ağrılarına səbəb olur. Ağrı həftələrlə davam edə bilər.
8. Fil xəstəliyi:
Culex ağcaqanadlarının daşıdığı parazitlər limfa sisteminə təsir edərək, şişlik və qalıcı zədələnməyə səbəb ola bilər.
