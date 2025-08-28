https://news.day.az/azerinews/1776749.html Azərbaycanda baba və nəvə facivəvi şəkildə ÖLDÜ - 4 də yaralı var - FOTO Sabirabadda baş verən qəzada 1 nəfər ölüb, 5 nəfər xəsarət alıb. Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Sabirabad rayonunun Güdəcühür kəndində qeydə alınıb. Avtomobillərin toqquşması nəticəsində bir nəfər ölüb, beş nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə Şirvan xəstəxanasına yerləşdirilib.
Azərbaycanda baba və nəvə facivəvi şəkildə ÖLDÜ - 4 də yaralı var - FOTO
Sabirabadda baş verən qəzada 1 nəfər ölüb, 5 nəfər xəsarət alıb.
Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Sabirabad rayonunun Güdəcühür kəndində qeydə alınıb.
Avtomobillərin toqquşması nəticəsində bir nəfər ölüb, beş nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə Şirvan xəstəxanasına yerləşdirilib.
Sabirabadda yol qəzasında ölənlərin sayı 2-ə çatıb.
APA-nın Mil-Muğan bürosunun məlumatına görə, qəza zamanı 1957-ci il təvəllüdlü Güdəcühür sakini Əliyev Rəhim Əlisa oğlu ilə yanaşı, onun nəvəsi 2019-cu il təvəllüdlü Əlizadə Nilay Rahib qızı da ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
