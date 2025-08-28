Azərbaycanda baba və nəvə facivəvi şəkildə

Sabirabadda baş verən qəzada 1 nəfər ölüb, 5 nəfər xəsarət alıb.

Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Sabirabad rayonunun Güdəcühür kəndində qeydə alınıb.

Avtomobillərin toqquşması nəticəsində bir nəfər ölüb, beş nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə Şirvan xəstəxanasına yerləşdirilib.

Sabirabadda yol qəzasında ölənlərin sayı 2-ə çatıb.

APA-nın Mil-Muğan bürosunun məlumatına görə, qəza zamanı 1957-ci il təvəllüdlü Güdəcühür sakini Əliyev Rəhim Əlisa oğlu ilə yanaşı, onun nəvəsi 2019-cu il təvəllüdlü Əlizadə Nilay Rahib qızı da ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.