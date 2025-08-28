Məktəbdəki yeyib-içmək məclisi ilə bağlı RƏSMİ AÇIQLAMA
Bakının Binəqədi rayonunda yerləşən 182 nömrəli məktəbdə müəllimlərin şəxsi məqsədlər üçün məclis təşkil etdiyi iddia olunub. Bir vətəndaş məktəb binasında qeyri-təhsil məqsədləri ilə toplantının keçirildiyinin şahidi olduğunu bildirib. Şikayətçi həmçinin qeyd edib ki, məktəbə son bir ildir ki, yeni direktor təyin edilməyib, bu da idarəetmədə müəyyən çətinliklər yarada bilər.
Day.Az modern.az-a istinadən xəbər verir ki, 182 nömrəli məktəbdən bildirilib ki, qeyd olunan videogörüntülər qeyri-dərs vaxtı çəkilib:
"Məktəbin texniki işçiləri və laborantlar yeni tədris ili ərəfəsində aparılan təmizlik və digər hazırlıq işlərini bitirdikdən sonra nahar etmək üçün icazə alaraq otaqda yemək yeyiblər".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре