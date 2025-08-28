4 qadın Yunanıstanda Acuna görə restorandan QOVULDU - FOTO
Yunanıstanın Saqqız adasına gedən 4 türk qadın restorandan qovulub.
Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, qadınlar bunun türkiyəli iş adamı Acun Ilıcalıya görə edildiyini bildirib. Onlar bildirib ki, yemək yedikləri restorandan qovulublar.
Hadisə avqustun 22-də "Roussiko" adlı restoranda baş verib. İddialara görə, sahibi Ilıcalı və ailəsinə yer açmaq üçün dörd qadını masasından çıxarıb. Onlara "Qalx, Çeşməyə get" deyildiyini deyən D.Y., etiraz etdikləri zaman təhqir olunduqlarını və nalayiq davrandıqlarını iddia edib.
Acun Ilıcalı T24-ə açıqlamasında hadisəni sonradan öyrəndiyini deyib.
"Restorandan 12 nəfərlik stol istədim. Ev sahibi məni tanıdı və mənim üçün masa düzəltdi. Onların qovulduğunu bilsəydim, heç vaxt icazə verməzdim və dərhal müdaxilə edərdim. Qadınları uzaqdan gördüm, ancaq təfərrüatları indi öyrəndim" deyə, Acun bildirib. /
