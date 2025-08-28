https://news.day.az/azerinews/1776792.html Zaurla Günayın hovuz kənarında romantik ANLARI - VİDEO Məşhur aparıcı cütlük Zaur və Günay yenə də diqqət mərkəzinə düşüb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, onların hovuz kənarında yaşadığı romantik an sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb. Lakin həmin məqamda hovuzda sərinlənən qızlarının qəfil görüntüsü romantikanı yarımçıq qoyub.
Zaurla Günayın hovuz kənarında romantik ANLARI - VİDEO
Məşhur aparıcı cütlük Zaur və Günay yenə də diqqət mərkəzinə düşüb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, onların hovuz kənarında yaşadığı romantik an sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb.
Lakin həmin məqamda hovuzda sərinlənən qızlarının qəfil görüntüsü romantikanı yarımçıq qoyub. Zaurun bu vəziyyətə verdiyi reaksiyası izləyicilərdə gülüş doğurub.
Paylaşılan görüntülər qısa zamanda sosial mediada yayılıb.
