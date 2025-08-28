Trend BİA regionda siyasi və iqtisadi proseslərin barometridir - İrina Zukerman
2025-ci il sentyabrın 1-də Trend BİA mühüm mərhələni - yaranmasının 30 illiyini qeyd edir.
Bu illər ərzində Trend kiçik redaksiyadan Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya və Xəzər regionunda mühüm hadisələri işıqlandıran, regionda aparıcı və nüfuzlu çoxdilli agentliklərdən birinə çevrilib.
Komandanın peşəkarlığı və rəqabət qabiliyyəti sayəsində agentlik bütün dünyada siyasətçilər, diplomatlar və işgüzar dairələr arasında tanınıb. Trend BİA üçün növbəti addım Avropa və Asiya media bazarlarında işləməkdir. Artıq Türkiyə və Avropa ölkələrində lazımi platformalar yaradılıb və onların əsasında agentlik bu regionlarda media üçün rəqabət yaratmaq niyyətindədir.
amerikalı politoloq, beynəlxalq münasibətlər və təhlükəsizlik üzrə ekspert İrina Zukerman agentliklə əməkdaşlıq və Trend-in fəaliyyəti barədə təəssüratlarını bölüşüb.
"Trend İnformasiya Agentliyi sadəcə başqa bir regional resurs deyil; o, Azərbaycanın, Cənubi Qafqazın və Mərkəzi Asiyanın inkişaf edən siyasi, iqtisadi və strateji dinamikasını anlamaq üçün kritik bir barometrdir. İnvestorlar, diplomatlar və ya analitiklər üçün Trend lazımsız səs-küy və ciddi ekspertizaya işarə etmədən baş verənlərin ürəyinə birbaşa xətdir".
Onun sözlərinə görə, Trend investorlar üçün xüsusilə dəyərlidir, çünki agentlik enerji, infrastruktur, ticarət və Azərbaycan iqtisadiyyatının yeni sektorlarında əsas proseslərin ətraflı təhlilini təqdim edir:
"Qərb mediasının səthi başlıqlarını unudun. Trend regionu, həqiqətən, nəyin irəli apardığına dair fikir verir. O, enerji siyasəti, infrastruktur layihələri, ticarət təşəbbüsləri ilə bağlı dərin təhlillər təqdim edir. İnvestorlar bu cür daxili baxışı başqa heç bir yerdə tapa bilməzlər".
Ekspert, həmçinin, agentliyin əsas beynəlxalq tədbirlərə unikal çıxış imkanını vurğulayıb:
"Trend təkcə bir çox səslərdən biri deyil. O, tez-tez Vaşinqton, Brüssel və digər paytaxtlarda keçirilən böyük diplomatik və biznes forumlara dəvət olunan yeganə Azərbaycan agentliyidir. Bu eksklüziv giriş bizə birinci əldən materialları dərc etməyə və bir çox digər KİV-ləri qabaqlamağa imkan verir".
İ.Zukermanın sözlərinə görə, agentliyin fəaliyyətində Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə balanslaşdırılmış imicinin formalaşması xüsusi yer tutur.
"Trend ölkənin müsbət imicinin təbliğini onun çağırış və çətinliklərinin obyektiv işıqlandırması ilə birləşdirməyə qadirdir. Bu, agentliyi reallığı tamamilə gözdən salan və ya onu bəzədənlərdən fərqli olaraq, dəyərli və etibarlı məlumat mənbəyi edir", - ekspert qeyd edib.
O, Azərbaycanın xarici siyasət əlaqələri kontekstində Trend-in işinin əhəmiyyətini də qeyd edib.
"İstər Türkiyə, istər İran, istərsə də Rusiya ilə münasibətlər, Trend bu əlaqələrin təhlükəsizliyə, ticarətə və regional sabitliyə necə təsir etdiyini hərtərəfli təhlil edir. Azərbaycanın qlobal siyasətdə əsl yerini anlamaq istəyən hər kəs üçün Trend əvəzolunmaz mənbədir", - deyə o bildirib.
İ.Zukerman Trend-in beynəlxalq informasiya məkanının ayrılmaz hissəsinə çevrildiyini vurğulayıb.
"Trend Azərbaycan xəbər agentliyindən qat-qat artıqdır. Bu, dünyanın ən mühüm və mürəkkəb regional sistemlərindən birinin dinamikasını daha dərindən dərk etmək istəyən hər kəs üçün strateji resursdur", - amerikalı ekspert əlavə edib.
