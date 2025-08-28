Azərbaycanda tiktoker saxlanıldı

Azərbaycanda daha bir tiktoker saxlanılıb. 

Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, "Miray" ləqəbli tiktoker Aysel Mustafayeva Sumqayıtda polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

Onun barəsində olan iddialarla bağlı araşdırma aparılır.

Qeyd edək ki, "Miray" TikTok-da qeyri-etik ifadə və davranışları ilə məşhurdur.