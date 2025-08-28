https://news.day.az/azerinews/1776799.html Azərbaycanda tiktoker saxlanıldı Azərbaycanda daha bir tiktoker saxlanılıb. Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, "Miray" ləqəbli tiktoker Aysel Mustafayeva Sumqayıtda polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Onun barəsində olan iddialarla bağlı araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, "Miray" TikTok-da qeyri-etik ifadə və davranışları ilə məşhurdur.
Azərbaycanda tiktoker saxlanıldı
Azərbaycanda daha bir tiktoker saxlanılıb.
Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, "Miray" ləqəbli tiktoker Aysel Mustafayeva Sumqayıtda polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.
Onun barəsində olan iddialarla bağlı araşdırma aparılır.
Qeyd edək ki, "Miray" TikTok-da qeyri-etik ifadə və davranışları ilə məşhurdur.
