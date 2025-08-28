https://news.day.az/azerinews/1776828.html "Turan Tovuz"un legioneri milliyə çağırıldı "Turan Tovuz"un futbolçusu Emmanuel Hakman Toqo millisinə dəvət alıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb. O, növbəti 2 oyununda yığma komandanın sərəncamında olacaq. Qeyd edək ki, Toqo millisi DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində sentyabrın 5-də Mavritaniya, sentyabrın 9-də isə Sudanla qarşılaşacaq.
"Turan Tovuz"un legioneri milliyə çağırıldı
"Turan Tovuz"un futbolçusu Emmanuel Hakman Toqo millisinə dəvət alıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
O, növbəti 2 oyununda yığma komandanın sərəncamında olacaq.
Qeyd edək ki, Toqo millisi DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində sentyabrın 5-də Mavritaniya, sentyabrın 9-də isə Sudanla qarşılaşacaq.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре