"Turan Tovuz"un legioneri milliyə çağırıldı

"Turan Tovuz"un futbolçusu Emmanuel Hakman Toqo millisinə dəvət alıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

O, növbəti 2 oyununda yığma komandanın sərəncamında olacaq.

Qeyd edək ki, Toqo millisi DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində sentyabrın 5-də Mavritaniya, sentyabrın 9-də isə Sudanla qarşılaşacaq.