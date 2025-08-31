https://news.day.az/azerinews/1777353.html Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Tiencində dövlət və hökumət başçılarının və xanımlarının şərəfinə ziyafətdə iştirak ediblər - FOTO - VİDEO Avqustun 31-də "Tianjin Meijiang" Beynəlxalq konqres və sərgi mərkəzində Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin və birinci xanım Pen Liyuanın adından dövlət və hökumət başçıları və xanımlarının şərəfinə ziyafət verilib, konsert proqramı təqdim olunub.
