Evlilik və psixi pozuntular arasında əlaqə tapıldı
Alimlər gözlənilməz bir qanunauyğunluq aşkar ediblər: həyat yoldaşlarında psixi pozuntular əvvəl düşünüləndən daha tez-tez üst-üstə düşür. Beynəlxalq tədqiqatçılar qrupu Tayvanda beş milyondan çox cütlüyün, həmçinin Danimarka və İsveçdə bir milyondan artıq ailə ittifaqının məlumatlarını təhlil ediblər. İşin nəticələri Nature Human Behaviour (NHB) jurnalında dərc olunub.
Day.Az xəbər verir ki, Milli.Az bu səbəbləri təqdim edir:
Analiz göstərib ki, eyni vaxtda doqquz növ psixi pozuntu üzrə əlaqə mövcuddur və bu effekt bir neçə nəsil ərzində də qalır. Üstəlik, oxşar mənzərə müxtəlif mədəniyyətlərdə də müşahidə olunub ki, bu da hadisənin qlobal xarakter daşıdığını sübut edir. Tədqiqat müəllifləri qeyd edirlər ki, həyat yoldaşlarında psixi vəziyyətlərin üst-üstə düşməsi xəstəliklərin yayılmasını artırır, yanaşı diaqnozların yaranmasına təsir göstərir və genetik faktorların qiymətləndirilməsini təhrif edə bilər. Onların fikrincə, bu məlumatlar profilaktik tədbirlərin planlaşdırılması və psixi pozuntuların müalicə üsullarının hazırlanmasında nəzərə alınmalıdır. Bundan əvvəl alimlər göstərmişdilər ki, münasibətlərdə emosional asılılığın yüngül formaları belə idrak funksiyalarına mənfi təsir göstərə, təkcə psixi vəziyyəti deyil, yaddaşı da zəiflədə bilər. (lent.az)
