Pedridən Türkiyə qapısına baxımlı qol

DÇ-2026-nın seçmə mərhələ oyunları çərçivəsində Türkiyə milli komandası İspaniya yığması ilə qarşılaşır. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, matçın 6-cı dəqiqəsində hesab açılıb: 0:1. Pedri uzaq məsafədən baxımlı qola imza atıb. Qolun videosunu təqdim edirik:
