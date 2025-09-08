Pedridən Türkiyə qapısına baxımlı qol

DÇ-2026-nın seçmə mərhələ oyunları çərçivəsində Türkiyə milli komandası İspaniya yığması ilə qarşılaşır.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, matçın 6-cı dəqiqəsində hesab açılıb: 0:1. Pedri uzaq məsafədən baxımlı qola imza atıb. 

Qolun videosunu təqdim edirik: