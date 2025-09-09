AQEM özünəməxsus üstünlüklərindən istifadə edərək beynəlxalq sistemi dəstəkləməlidir - Yan Venbin
AQEM özünəməxsus üstünlüklərindən istifadə edərək beynəlxalq sistemi dəstəkləməli və beynəlxalq nizamı daha ədalətli istiqamətdə inkişaf etdirməlidir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Səfir, Çin XİN-in Avropa-Mərkəzi Asiya İşləri Departamentinin əməkdaşı Yan Venbin AQEM Beyin Mərkəzləri Forumunun 13-cü toplantısı zamanı çıxış edərkən deyib.
O bildirib ki, öz təhlükəsizliyini başqalarının hesabına qurmağa çalışan yanaşmalar isə nəticəsiz qalacaq:
"Dünyanın inkişafı və rifahı naminə uzunmüddətli təhlükəsizlik tədbirlərini təmin etmək qabiliyyətinə malikdir. AQEM (Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri Şurası) korporativ idarəetmə təşəbbüslərinin həyata keçirilməsinə uyğunlaşmaq, beynəlxalq sistemi qorumaq və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ruhuna xidmət etmək üçün öz üstünlüklərindən tam şəkildə istifadə edə bilər. Həqiqi çoxtərəfli əməkdaşlıq yolu və beynəlxalq nizamın daha ədalətli və məntiqli istiqamətdə irəliləməsi vacibdir".
Onun sözlərinə görə, təhlükəsizlik sahəsində mühüm bir platforma olaraq, AQEM əlbəttə ki, regionda sülh və sabitliyin qorunması naminə təhlükəsizlik üzrə geniş əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi istiqamətində ciddi səylər göstərməlidir.
"Ticarət, əməkdaşlıq və davamlı təhlükəsizlik konsepsiyalarını praktikada tətbiq etməklə, düşünürəm ki, bu, mövcud reallıqlara və dövlətlərin ehtiyaclarına uyğun təhlükəsizlik strukturlarına faydalı töhfə verə bilər. Başqalarının hesabına təhlükəsizliyini qurmaq və guya "mütləq təhlükəsizlik" axtarışına yönələn yanaşmalar isə çıxılmaz yoldur.
AQEM həmçinin akademik inkişaf sahəsində bir sıra etimad tədbirləri hazırlamışdır ki, onların həyata keçirilməsi də mühüm nəticələr verə biləcəkdir"- deyə Yan Venbin əlavə edib.
