https://news.day.az/azerinews/1779099.html AQEM Beyin Mərkəzləri Forumunun 13-cü toplantısının gündəliyi təsdiq edilib AQEM Beyin Mərkəzləri Forumunun 13-cü toplantısının gündəliyi təsdiq edilib. Day.Az Trend-a istinadən xəbər verir ki, formun gündəliyini Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin idarə heyətinin sədri Fərid Şəfiyev və Şanxay Beynəlxalq Araşdırmalar İnstitutunun prezidenti Chen Dongxiao təsdiq ediblər.
Qeyd edək ki, AQEM Beyin Mərkəzləri Forumunun 13-cü toplantısı keçirilir. Foru 2 gün davam edəcək.
