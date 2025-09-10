https://news.day.az/azerinews/1779508.html Milli Məclisdə əhalinin məşğulluğunun artırılması məsələsi müzakirə ediləcək Milli Məclisdə "Əhalinin məşğulluğunun artırılması sahəsində qarşıda duran vəzifələr və qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi" mövzusunda dinləmə keçiriləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ parlamentin Əmək və sosial siyasət komitəsinin 2025-ci ilin payız sessiyası üçün iş planının layihəsində öz əksini tapıb.
Milli Məclisdə "Əhalinin məşğulluğunun artırılması sahəsində qarşıda duran vəzifələr və qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi" mövzusunda dinləmə keçiriləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ parlamentin Əmək və sosial siyasət komitəsinin 2025-ci ilin payız sessiyası üçün iş planının layihəsində öz əksini tapıb.
İctimai dinləmə payız sessiyası müddətində Sosial qanunvericilik şöbəsi ilə Milli Məclisin, komitələrin və komissiyaların işinin təşkili şöbəsinin cavabdehliyində baş tutacaq.
