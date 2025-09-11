https://news.day.az/azerinews/1779654.html İlqarə buna görə efirlərdən qaçırmış Xalq artisti Aygün Kazımovanın müğənni qızı İlqarə Kazımova verilişlərə getməməsinin səbəbini açıqlayıb. Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi "Öz aramızda" proqramında qonaq olub. O bildirib ki, yalnız yeni işlərlə verilişlərə qatılmaq istəyir: "Hamıya təşəkkür edirəm.
"Hamıya təşəkkür edirəm. Efirə çıxmamağımın səbəbi Çıxıb hansısa mövzudan danışmaq mənim marağım deyil. Çıxmaq üçün əlimdə material olsun istəyirəm. Yox idi deyə çıxmırdım".
İlqarə anası, Pop kraliça Aygün Kazımovanın mahnısını oxuduğunu deyib.
