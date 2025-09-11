"Roza Zərgərli nəvəmi təhqir edib" - VİDEO
Xəbər verdiyimiz kimi, Əməkdar artist Elza Seyidcahan müğənni Roza Zərgərli rasında qalmaqal məhkəmə ilə nəticələnib. Məhkəmə Rozanın xeyrinə qərar verib. Müğənninin Seyidcahanın ünvanına dedikləri təhqir hesab edilməmişdi.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, E.Seyidcahan məhkəmədə uduzması barədə ilk dəfə danışıb.
"Sona qədər gedəcəyəm. Hər şeyi boş verən adamam. Qızıl vaxtımı boşa xərcləmək istəmirəm. Amma bunda işi boş qoymayacağam. Bu hadisə yarım ildən çoxdur gedir. Özümə yaraşdırmadım bəzi şəxslərlə fotom qoyulsun. Ona görə hadisəni şərh etmədim. Amma il yarım sonra həddini bilməyən, özünə aparıcı deyən blogerlər etdi. Hadisəni yutub kanalında danışdı. Həmin aparıcı da məsuliyyətə cəlb ediləcək. Bizə verilən adlar var, onu təhqir edib. Sənətkarlar haqqında sənətin "s" hərfini görməyənlər danışırlar. Partada oturmayan, baba, nənə, ata, ana tərbiyəsi görməyənlər danışırlar. Ünvansız insanlardır. Düşünümürlər ki, bunu edərəm dayım, əmim nə deyər? Onların hədlərindən böyük danışmaları...
Qanunlara güvənirəm, məhkəmə davam edir. Burada uşağa, nəvəmə şiddət var. Deyir, uşağı atdım, o qaldırdım... Nəvəmin adını çəkir. İcazə vermərəm nəvəmin şərəf, ləyaqəti təhqir edilsin. Deyir "çayniki qambazladım"... Nəvəmin 9 yaşı var, məktəbə gedir, orada ona bu sözü deyirlər. Görün sənətkara nə deyir".
