Bakının bu ərazilərində kütləvi söküntü başlayır

Bakıda 200-ə yaxın yararsız bina söküləcək.

Day.Az xəbər verir ki, paytaxtın baş planına əsasən söküntülər Nərimanov, Yasamal, Binəqədi, Xətai, Nizami, Sabunçu, Suraxanı, Pirallahı, Nəsimi və Səbail rayonlarında aparılacaq.