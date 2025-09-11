https://news.day.az/azerinews/1779730.html Bakının bu ərazilərində kütləvi söküntü başlayır – VİDEO Bakıda 200-ə yaxın yararsız bina söküləcək. Day.Az xəbər verir ki, paytaxtın baş planına əsasən söküntülər Nərimanov, Yasamal, Binəqədi, Xətai, Nizami, Sabunçu, Suraxanı, Pirallahı, Nəsimi və Səbail rayonlarında aparılacaq.
