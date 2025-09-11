https://news.day.az/azerinews/1779774.html 94 yaşını paraşütlə tullanaraq qeyd etdi - VİDEO Avstraliyanın Kvinslend əyalətində yaşayan 94 yaşlı Betti Qreqori doğum gününü 3 600 metr yüksəklikdən paraşütlə tullanaraq qeyd edib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu, onun artıq beşinci paraşüt tullanışı olub.
94 yaşını paraşütlə tullanaraq qeyd etdi - VİDEO
Avstraliyanın Kvinslend əyalətində yaşayan 94 yaşlı Betti Qreqori doğum gününü 3 600 metr yüksəklikdən paraşütlə tullanaraq qeyd edib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu, onun artıq beşinci paraşüt tullanışı olub. Betti tullanmağa hələ 1940-cı illərdə Böyük Britaniya Kral Hərbi Hava Qüvvələrində xidmət etdiyi zaman həvəs göstərib, lakin o dövrdə qadınlara bu imkan verilməyib.
Betti Qreqori bu istəyini yalnız 1970-ci ildə reallaşdıra bilib. O vaxtdan bəri Betti Qreqori dörd doğum gününü paraşütlə tullanaraq qeyd edib.
Onun 94-cü ad günündən görüntüləri təqdim edirik:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре