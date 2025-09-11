https://news.day.az/azerinews/1779781.html Küləkli hava bu tarixə qədər davam edəcək - XƏBƏRDARLIQ Bakıda və Abşeron yarımadasında sentyabrın 12-də arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bu barədə Day.Az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində yağışın leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimal olunur. Küləkli hava şəraitinin həftə sonunadək davam edəcəyi gözlənilir.
