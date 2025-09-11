Küləkli hava bu tarixə qədər davam edəcək

Bakıda və Abşeron yarımadasında sentyabrın 12-də arabir yağış yağacağı gözlənilir.

Bu barədə Day.Az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində yağışın leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimal olunur.

Küləkli hava şəraitinin həftə sonunadək davam edəcəyi gözlənilir.