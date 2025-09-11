https://news.day.az/azerinews/1779783.html "Qız atası"nın aktrisasının əri ilə görüntüsü yayıldı - FOTO Aparıcı və aktrisa Nurlana Cəfərovanın həyat yoldaşı ilə görüntüsü yayılıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, onalr birlikdə "Bakılı oğlanlar"ın keçmiş üzvü Emil Abbasovun oğlunun toy məclisinə gediblə. Cütlüyün birgə rəqs videosu sosial şəbəkədə marağa səbəb olub.
"Qız atası"nın aktrisasının əri ilə görüntüsü yayıldı - FOTO
Aparıcı və aktrisa Nurlana Cəfərovanın həyat yoldaşı ilə görüntüsü yayılıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, onalr birlikdə "Bakılı oğlanlar"ın keçmiş üzvü Emil Abbasovun oğlunun toy məclisinə gediblə. Cütlüyün birgə rəqs videosu sosial şəbəkədə marağa səbəb olub.
Xatırladaq ki, teleaparıcı sevilən komediya serialı "Qız atası"nda illər öncə qız övladı obrazlarından birini canlandırmışdı.
Bildirək ki, Nurlana Cəfərovanın bir övladı var.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре