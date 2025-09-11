https://news.day.az/azerinews/1779794.html Cavan Zeynallı yenidən evlənmək istəyir? - VİDEO Xalq artisti Cavan Zeynallı yenidən ailə qurması haqda sualları cavablandırıb. Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni bu haqda "Günə uğurla" verilişində aparıcı Yaıçın Uğurun suallarını cavablandırarkən deyib. C.Zeynallı "Deyirlər, yenidən evlənmək istəyirsiniz" sualına "Hər yaxşı adam istəyər yeni ailə qursun. Belə alınmır.
