Rafael Ağayev rəqsi ilə gündəm oldu - VİDEO
Karate üzrə dünya və Avropa çempionu Rafael Ağayev görüntüsü ilə diqqət çəkib.
Day.Az xəbər verir ki, meyxanaçı Ruslan Müşfiqabadlının oğlunun kiçik toy məclisinə qatılan idmançı rəqsi ilə marağa səbəb olub.
Meydana atılıb söz ustası ilə şıdırğı rəqs edən "Karatenin brilliantı"nın performansı sosial şəbəkədə gündəm olub.
Həmin görüntünü təqdim edirik:
