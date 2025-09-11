https://news.day.az/azerinews/1779835.html Xaçmaz xəstəxanasında kişi antibiotikdən öldü Xaçmazda xəstəxanada ölüm hadisəsi olub. Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayon mərkəzi xəstəxanasında qeydə alınıb. Qaraçı kənd sakini 45 yaşlı Rahim Tarıyel oğlu Məmmədov burada vurulan antibiotik iynəsindən ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Xaçmaz xəstəxanasında kişi antibiotikdən öldü
Xaçmazda xəstəxanada ölüm hadisəsi olub.
Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayon mərkəzi xəstəxanasında qeydə alınıb.
Qaraçı kənd sakini 45 yaşlı Rahim Tarıyel oğlu Məmmədov burada vurulan antibiotik iynəsindən ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре