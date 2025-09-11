Xaçmaz xəstəxanasında kişi antibiotikdən öldü

Xaçmazda xəstəxanada ölüm hadisəsi olub.

Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayon mərkəzi xəstəxanasında qeydə alınıb.

Qaraçı kənd sakini 45 yaşlı Rahim Tarıyel oğlu Məmmədov burada vurulan antibiotik iynəsindən ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.