https://news.day.az/azerinews/1780531.html Milli Məclisdə vərəmlə mübarizəyə dair ictimai dinləmə keçiriləcək Milli Məclisdə vərəmlə mübarizəyə dair ictimai dinləmə keçiriləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ parlamentin Səhiyyə komitəsinin 2025-ci ilin payız sessiyası üçün iş planının layihəsində öz əksini tapıb. İctimai dinləmə payız sessiyası müddətində Sosial qanunvericilik şöbəsinin cavabdehliyində baş tutacaq.
