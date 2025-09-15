Milli Məclisdə vərəmlə mübarizəyə dair ictimai dinləmə keçiriləcək

Milli Məclisdə vərəmlə mübarizəyə dair ictimai dinləmə keçiriləcək.

Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ parlamentin Səhiyyə komitəsinin 2025-ci ilin payız sessiyası üçün iş planının layihəsində öz əksini tapıb.

İctimai dinləmə payız sessiyası müddətində Sosial qanunvericilik şöbəsinin cavabdehliyində baş tutacaq.