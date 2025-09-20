https://news.day.az/azerinews/1781782.html Məhsulları ünvana çatdırmaq istədi, həyatından oldu - VİDEO Daşıdığı məhsulu ünvana çatdırmaq üçün yola çıxan sürücü qəzada dünyasını dəyişib... Day.Az xəbər verir ki, paytaxtda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə yerinə polis və təcili yardım əməkdaşları cəlb olunub. Hadisə bu gün səhər saatlarında Sabunçu rayonu, Zabrat şosesində qeydə alınıb.
Daşıdığı məhsulu ünvana çatdırmaq üçün yola çıxan sürücü qəzada dünyasını dəyişib...
Day.Az xəbər verir ki, paytaxtda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə yerinə polis və təcili yardım əməkdaşları cəlb olunub.
Hadisə bu gün səhər saatlarında Sabunçu rayonu, Zabrat şosesində qeydə alınıb.
Həmin yoldan mütəmadi olaraq istifadə edən şəxslər deyirlər ki, bu ilk belə hal deyil. Onların sözlərinə görə, həmin ərazidə təhlükəsizlik kameraları olmadığından bir çox sürcülər qaydalara əməl etmirlər.
Hadisə ilə bağlı Sabunçu Rayon Polis İdarəsində cinayət işi açılıb, istintaq aparılır.
Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir.
