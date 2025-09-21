Bu gün Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin qalibi müəyyənləşəcək
Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan mərhələsinin sonuncu günündə əvvəlcə Formula 2, daha sonra Formula 1 üzrə əsas yarış start götürəcək.
Formula 1-də sıralama mərhələsinin yekunlarına əsasən, ən yaxşı nəticəyə "Red Bull"un sürücüsü Maks Ferstappen imza atıb. "Uilyams"da çıxış edən Karlos Sayns ikinci, "Reysinq Bulls"dan Liam Louson üçüncü yeri tutub.
Formula 2 üzrə sprint yarışında isveçli Dino Beqanoviç ("TGR") birinci, britaniyalı Luke Brouninq ("TGR") ikinci, irlandiyalı Aleks Dunne ("Rodin") üçüncü yeri tutub.
Əsas yarışlar müvafiq olar Formula 2 üzrə saat 11:00, Formula 1 üzrə saat 15:00-da start götürəcək.
